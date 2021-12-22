إسبانيا تعود إلى فرض الكمامات

2021-12-22 / 11:28 مساءً
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هبة بريس _: وكالات

أعادت الحكومة الإسبانية فرض إلزامية الكمامات في الأماكن العامة مجددا، حيث ارتفع عدد الإصابات بكورونا بشكل حاد وسجل حصيلة قياسية بلغت نحو 50 ألف حالة في 24 ساعة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية في بيان أن “وضع الكمامات في الخارج أصبح إلزاميا مرة أخرى”.

ولم يحدد البيان موعد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، لكنّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية يوم غد الخميس للموافقة على هذا المرسوم بحيث يصبح وضع الكمامات في الخارج ساريا في عيد الميلاد الذي يتخلله كثير من التجمعات.

وتزامن الإعلان مع اجتماع عبر الفيديو بين رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، ورؤساء المناطق المتمتعة بحكم ذاتي لمناقشة التدابير التي يجب اتخاذها للحد من انتشار المتحور “أوميكرون”.

وسجلت إسبانيا يوم أمس الثلاثاء حصيلة إصابات قياسية بالوباء بلغت 49,823 حالة جديدة في 24 ساعة، وأصبح “أوميكرون” يمثل الآن حوالي نصف الإصابات الجديدة.

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