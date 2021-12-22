“تكتل حقوقي” يطالب بوقف قرار فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم

هبة بريس _ الرباط

طالب التكتل الحقوقي بالمغرب، بوقف العمل بالرسالة المشتركة الصادرة عن وزارة العدل ورئاية النيابة العامة وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقاضية بمنع الولوج للمحاكم دون الإدلاء بجواز التلقيح.

وأعلن التكتل الحقوقي في بلاغ له،أنه يتابع بقلق بالغ حالة الاحتقان الشديد الذي تعيشه مختلف محاكم المملكة بسبب الرسالة المشتركة الصادرة بتاريخ 10 دجنبر الجاري، والتي تشترط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم من لدن المرتفقين وكذا الموظفين والمحامين.

وأوضح التكتل، أن من شأن هذا الاحتقان أن يتسبب في ضياع حقوق المتقاضين، خاصة وأن الرسالة المشار إليها أعلاه لم تراع خصوصية مهنة المحاماة، وتتعارض مع منطوق الدستور في الشق الخاص بالحقوق والحريات.

وطالب التكتل بوقف العمل بالرسالة المشتركة إلى فتح حوار جاد ومسؤول أساسه التواصل الفعال والانخراط الإيجابي في حماية الوطن والمواطنين”. معلنا رفضه كافة أشكال التضييق والترهيب على المحامين وأطر وزارة العدل في أداء مهامهم”.

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