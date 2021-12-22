“تكتل حقوقي” يطالب بوقف قرار فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم

2021-12-22 / 10:49 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

طالب التكتل الحقوقي بالمغرب، بوقف العمل بالرسالة المشتركة الصادرة عن وزارة العدل ورئاية النيابة العامة وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقاضية بمنع الولوج للمحاكم دون الإدلاء بجواز التلقيح.

وأعلن التكتل الحقوقي في بلاغ له،أنه يتابع بقلق بالغ حالة الاحتقان الشديد الذي تعيشه مختلف محاكم المملكة بسبب الرسالة المشتركة الصادرة بتاريخ 10 دجنبر الجاري، والتي تشترط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم من لدن المرتفقين وكذا الموظفين والمحامين.

وأوضح التكتل، أن من شأن هذا الاحتقان أن يتسبب في ضياع حقوق المتقاضين، خاصة وأن الرسالة المشار إليها أعلاه لم تراع خصوصية مهنة المحاماة، وتتعارض مع منطوق الدستور في الشق الخاص بالحقوق والحريات.

وطالب التكتل بوقف العمل بالرسالة المشتركة إلى فتح حوار جاد ومسؤول أساسه التواصل الفعال والانخراط الإيجابي في حماية الوطن والمواطنين”. معلنا رفضه كافة أشكال التضييق والترهيب على المحامين وأطر وزارة العدل في أداء مهامهم”.

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تعليق واحد

  1. اين كانو عندما اصدرت حكومة العثماني مرسوم القانون رقم 2.20.292 في 23مارس 2020 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 والمتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها بناء على الفصول 21و24 و81 من الدستور وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والذي تداولته الحكومة واتفقت عليه اللجن المعنية في مجلس النواب ومجلس المستشارين والذي تخول المادة 3 منه للحكومة اتخاد جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة الوبائية …انظروا المادة 3و4 منه.. “دبا عاد كيغوتو”..

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