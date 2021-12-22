” جواز التلقيح ” يؤجل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني

هبة بريس _ الرباط

اجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، محاكمة الصحفي سليمان الريسوني إلى غاية 10 يناير المقبل.

وجاء تأجيل محاكمة الريسوني إلى الشهر المقبل؛ على خلفية مقاطعة المحامين للجلسات، احتجاجا على رفضهم قرار فرض “جواز التلقيح” كشرط لولوج المحاكم.

يذكر أن الصحافي سليمان الريسوني الذي كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور؛ قد جرى الحكم عليه ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا.

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