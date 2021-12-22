الرجاء الرياضي يخسر أمام الأهلي المصري بالضربات الترجيحية في نهائي السوبر الأفريقي

هبة بريس _ رياضة

خسر الرجاء الرياضي لقب كأس السوبر الأفريقي عقب خسارته بالضربات الترجيحية أمام الأهلي المصري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء الهدف الأول للرجاء الرياضي من النيران الصديقة عبر ياسر إبراهيم الحنفي، مدافع الأهلي المصري في الدقيقة 13، بعد هفوة على مستوى خط الدفاع المصري.

ووقع الأهلي المصري هدف التعادل في الدقيقة 89 عبر اللاعب محمد طاهر بعد ارتباك في دفاع الرجاء الرياضي.

واعتمد البلجيكي مارك فيلموتس، مدرب الرجاء الرياضي على تشكيلة ضمت أنس الزنيتي، جمال حركاس، مروان هدهودي، عبد الجليل جبيرة، عبد الإله مذكور، زكرياء الوردي، فابريس نغوما، عبد الإله حافيظي، محسن متولي، محمود بنحليب وحميد أحداد.

وغاب عن الفريق الأخضر في هذه المواجهة اللاعب محمد الناهيري بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وانتظر مدرب الرجاء الرياضي حتى الدقيقة 78 للقيام بأول تغيير، من خلال إقحام محمد زريدة مكان عبد الإله الحافيظي، ثم أدخل سفيان بنجديدة مكان حميد أحداد في الدقيقة 84.

ولجأ الطرفان إلى الضربات الترجيحية مباشرة بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

يشار إلى أن الرجاء الرياضي شارك في نهائي السوبر بصفته بطلا لكأس “كاف”، بعدما كان قد تغلب في النهائي على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين دون رد، بينما توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد

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