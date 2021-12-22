أكثر من 27 ألف مهاجر انتقلوا للعيش في إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية أن 27050 مهاجرا انتقلوا للعيش في إسرائيل هذا العام، ما يمثل زيادة بنسبة 30 في المئة عن العام الماضي.

أعلنت وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية أن 27050 مهاجرا انتقلوا للعيش في إسرائيل هذا العام، ما يمثل زيادة بنسبة 30 في المئة عن العام الماضي.

وبينت الوزارة أنه في عام 2020 انتقل 22000 فقط إلى إسرائيل لبدء حياة جديدة هناك، مشيرة إلى أن بين الوافدين الجدد هذا العام، 4000 مهاجر من الولايات المتحدة، في أعلى رقم منذ عام 1973 وزيادة بنسبة 30 في المائة عن العام الماضي.

وأظهرت الأرقام أن 400 مهاجر آخرين وصلوا من كندا، ليرتفع العدد الإجمالي للمهاجرين من أمريكا الشمالية عام 2021 إلى أكثر من 4400 مهاجر، أما من فرنسا فوصل 3500 مهاجر وهو أعلى رقم في أربع سنوات، و7500 مهاجر من روسيا بزيادة 10٪ عن عام 2020، و3000 من أوكرانيا هذا العام بزيادة 5٪.

كما وصل 900 مهاجر من الأرجنتين بزيادة بنسبة 55٪ عن العام الماضي، و630 من المملكة المتحدة و550 من جنوب إفريقيا و550 من البرازيل و280 من المكسيك.

وأظهرت الأرقام أيضا أن 1636 مهاجرا من إثيوبيا قدموا إلى إسرائيل في إطار “عملية زور إسرائيل” بعد توقف دام سنوات.

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