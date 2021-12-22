محلل سياسي: الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه قرار “لا رجعة فيه”

هبة بريس

أكد المحلل السياسي، سمير بنيس، أن النقاش حول اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه قد حُسم، مؤكدا أن هذا القرار “لا رجعة فيه”.

وشدد الخبير السياسي، المقيم في واشنطن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن عقد اجتماع لإحياء ذكرى توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هو “رسالة قوية من قبل الولايات المتحدة للتأكيد على أن هذا البلد ملتزم باحترام روح ونص هذا الاتفاق، بما في ذلك الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء”.

واعتبر بنيس أن “الاستمرارية التي تطبع السياسة الأمريكية تجاه المغرب في ما يتعلق بالصحراء تشكل رفضا إزاء الجزائر وأعداء الوحدة الترابية للمملكة”.

وسجل أنه منذ أن تقدم المغرب بمبادرته للحكم الذاتي عام 2007، دأبت الإدارات الأمريكية على دعمها واصفة إياها، باستمرار، بأنها “جادة وواقعية”، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

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