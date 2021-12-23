المفوضية الأوروبية تحدد مدة صلاحية الشهادة الصحية

2021-12-23 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

حددت المفوضية الأوروبية مدة صلاحية شهادة تلقي اللقاح كاملًا ضد « كوفيد-19 » بتسعة أشهر للسفر داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل التشجيع على تلقيالجرعات المعزِّزة.

وسيدخل هذا الإجراء الملزم للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد حيز التنفيذ في الأول من فبراير، ما لم تعترض أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء أو غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي. والمفوضية – التي أجرت مشاورات مسبقة – واثقة من الحصول على الموافقة.

وقال المفوض الأوروبي ديدييه رايندرز، المسؤول عن الملف، إن فترة صلاحية شهادات اللقاح المحددة بـ270 يوماً « ستمنح المواطنين والشركات اليقين الذي يحتاجون إليه لتخطيط رحلاتهم بثقة »، مضيفاً أن « الأمر متروك الآن للدول الأعضاء لضمان منح الجرعات المعززة على وجه السرعة من أجل حماية صحتنا وضمان سلامة السفر ».

وينظم الاتحاد الأوروبي استخدام شهادة التطعيم هذه في إطار السفر داخل أوروبا، لكن استخدامها من قبل الدول الأعضاء لأغراض أخرى (دخول المطاعم أو الحفلات الموسيقية أو الأحداث الأخرى) يخضع لتشريعات كل دولة.

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