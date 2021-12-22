البحرية الملكية تحبط محاولة لتهريب المخدرات بالحسيمة

هبة بريس _ و م ع

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية ‏الملكية تمكنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على مستوى خليج الحسيمة، من ‏إحباط محاولة لتهريب المخدرات.‏

وأوضح أن العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة جانحين على متن قارب للصيد، وحجز ستة وثلاثين حزمة من المخدرات، أي ما يعادل أزيد من طن من مخدر الشيرا.‏

وأضاف المصدر أنه تم نقل الشحنة والقارب المحجوز والمخدرات إلى ميناء الحسيمة، ‏وتسليمها إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الجاري بها العمل.‏

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