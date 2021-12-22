البحرية الملكية تحبط محاولة لتهريب المخدرات بالحسيمة
هبة بريس _ و م ع
علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية تمكنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على مستوى خليج الحسيمة، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات.
وأوضح أن العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة جانحين على متن قارب للصيد، وحجز ستة وثلاثين حزمة من المخدرات، أي ما يعادل أزيد من طن من مخدر الشيرا.
وأضاف المصدر أنه تم نقل الشحنة والقارب المحجوز والمخدرات إلى ميناء الحسيمة، وتسليمها إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الجاري بها العمل.
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