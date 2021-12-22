التوفيق يؤكد على “حياد المساجد”
أحمد التوفيق

بعد الضجة.. التوفيق يأمر بحذف عبارات لـ”الشذوذ الجنسي” من مقرر لمحو الأمية

2021-12-22 / 7:19 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تفاعل وزير الاوقاف بايجاب مع موضوع اثارته المجموعة النيابية للبيجدي للموضوع عبر سؤال شفوي آني حيث تدخل لمنع ترويج الشذوذ الجنسي في مقرر لمحو الأمية بالمساجد.

وطالب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، من مندوبي الشؤون الإسلامية بمختلف مدن المغرب، بحذف عبارة من الكتاب التعليمي للمستوى الثاني ببرنامج محو الأمية بالمساجد، متعلقة بـ”إشارات للشذود الجنسي”،.

وجاء في المراسلة المستعجلة، والتي وقعها بتفويض من الوزير، مدير التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد، “أطلب منكم إعطاء تعليماتكم باستعجال لجميع مؤطري محو الأمية بالمساجد، بالتشطيب على عبارة (التوجه الجنسي) في النشاط التعليمي “الاستثمار والتحلية”.

كما دعت المراسلة أيضا إلى حذف العبارة المذكورة من جميع النسخ التي وزعت على المستفيدين

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