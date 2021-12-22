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سجن بالعرائش يحصل على شهادة المطابقة لقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء

2021-12-22 / 6:40 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجن المحلي العرائش 2 حصل على شهادة المطابقة لقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وكذا للقوانين المغربية ذات الصلة بحماية حقوق نزلاء المؤسسات السجنية، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى المغاربي والإفريقي.

وأضافت المندوبية، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن هذه الشهادة، الممنوحة للسجن المحلي العرائش 2، تعتبر بمثابة اعتراف لهذه المؤسسة السجنية باحترام 465 قاعدة حقوقية تم وضعها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، وهي القواعد التي تعكس التزام المغرب باحترام الاتفاقيات الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وكذا باحترام القانون 23-98 الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي له.

وأشار المصدر ذاته إلى أن شهادة المطابقة هاته تم تسليمها إلى السجن المحلي العرائش 2 من طرف مكتب الخبرة المعتمد “VERITAS”، وهو مؤسسة معترف بها متخصصة في الافتحاص والتكوين في مجالات الجودة، الأمن والمحافظة على البيئة.

وقد تمت عملية المصادقة على مطابقة المؤسسة السجنية العرائش 2 لهذه القواعد، وفق البلاغ، عبر تعبئة عدة خبراء، حيث تم تجاوز الإكراهات المرتبطة بجائحة كورونا، علما أن شهادة المطابقة هاته شملت، كذلك، جهود حماية النزلاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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