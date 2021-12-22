عميد الشرطة ” سعيد أزرقان ” يحصل على دكتوراه الدولة في القانون العام

ع محياوي _ هبة بريس

صدر مؤخرا عن دار السلام للنشر والتوزيع بالرباط مؤلف جديد لعميد الشرطة الدكتور سعيد أزرقان الحاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام تخصص الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية، الكتاب يحمل عنوان ” في تشريح التحولات السياسية والدستورية في الوطن العربي والاستثناء المغربي -دراسة مقارنة-“، وهو من تقديم فطاحلة الفكر والعلم الفقيهان عسو منصور وعبدالحق العزوزي أستاذا التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس، والمؤلف هذا من بين البحوث العلمية التي تناولت ظاهرة التحولات السياسية بالوطن العربي حيث تم التركيز فيه على دراسة مقارنة لدول الانتقال وفي نفس الوقت تمت خلاله الإشارة الى الانتقال السلس للسلطة بالمغرب الذي يشكل استثناء بين الدول العربية التي تعيش مخاض الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فقد استطاعت التجربة المغربية أن تمر بسلام إلى دستورانية ما سمي بالجيل الرابع أدخل المغرب إلى مدرسة الدول الديمقراطية المعروفة”بالانتقال الميثاقي”، انتقال يسمى في مجال العلوم السياسية بالانتقال المحمود الذي يحمي الدولة والمجتمع من الفوضى والتعثر.

فالميثاق التعاقدي أو السياسي الذي اتفق عليه بالمغرب من أنجع الوسائل السلمية التي تسمح بإحداث انتقال وتحول سياسي ناعـــــــــم ومرن، وهذا يتطلب دهاء سياسيا من الحاكم واتباعه من النخبة السياسية في الحكم ومن المجتمع المدني والسياسي في المعارضــــــة، كما تمت الإشارة في الكتاب كذلك إلى الانتقالات الديمقراطية المتعثرة بالدول العربية كاليمن ومصر وسوريا وتونس وليبيا والتــــــي كان بإمكانها الوصول إلى بر الأمان لو نهج قادتها ما نهجه المغرب بكل مكوناته من مؤسسة ملكية وأحزاب سياسية وكافة مؤسساته الأمنية ومجتمع مدني ونقابات وقوى ضغط..

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