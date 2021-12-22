بلينكن: استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل كان خطوة نحو سلام المنطقة

هبة بريس _ الرباط

في تصريح جديد حول العلاقات المغربية الاسرائيلية اكد أن اتفاق استئناف العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، كان خطوة نحو السلام في المنطقة

واعرب الأخير عن تطلعه لفتح السفارتين بين الرباط وتل أبيب موجها في نفس الان تهنئته للمغاربة والإسرائيلية بعد مررو سنة على تطبيع العلاقات .

واعتبر بلينكن أن ذلك الاتفاق كان إنجازا ديبلوماسيا فتح المجال لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار والفرص والتفاهم في المنطقة

واشار أنه بعد هذا الاتفاق تم فتح خطوط جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، بمعدل 10 رحلات جوية في الأسبوع الآن، وهو الأمر الذي لم يكن قبل سنة من الآن.

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