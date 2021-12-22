محامو البيضاء يرفضون “تنازلات” الهيئة و يواصلون تحدي وزير العدل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصل محامو الدار البيضاء اليوم احتجاجهم على قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم المغربية غير عابئين بقرار الهيئة الممثلة لهم التي طالبتهم باستئناف العمل مؤقتا.

و رفض العشرات من المحامين ما وصفوه ب”تنازلات” الهيئة، مؤكدين أن ما أعلنته الأخيرة ليس ملزما لهم بالأساس و أنهم سيواصلون النضال لإعمال القانون و تفادي التجاوزات حسبهم.

و بالرغم من أمطار الخير التي شهدتها العاصمة الاقتصادية اليوم، غير أن ذلك، لم يحل من تنظيم وقفة احتجاجية لأصحاب البذلة السوداء و التي عرفت رفع شعارات منتقدة للوزير وهبي.

و شدد عدد من المحامين بهيئة الدار البيضاء أن مخرجات اللقاء الذي جمع الهيئة و مسؤولي وزارة العدل لا يرقى لمستوى التطلعات، علما أن الهيئة عبر كاتب مجلسها دعت لإلغاء الوقفة الاحتجاجية بعدما تم التوصل لاتفاق يقضي بالعودة للعمل في المحاكم تحت إشراف أعضاء المجلس المكلفين بالمحاكم.

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