مهدي فولان يعلق على قضية ADN و يصرح :” أنا باغي يبقى هادشي مستور ماشي مراضيش”

نجلاء مزيان: هبة بريس

خرج الفنان المغربي مهدي فولان عن صمته، عقب الجدل الذي خلفه خبر انفصاله من الفنانة المغربية نرجس الحلاق.

و اختار مهدي حسابه الرسمي بموقع “انستقرام” للتوضيح و الرد على تصريحات زوجته نرجس الحلاق و كذا الحملة التي شُنّت ضده بمواقع التواصل الاجتماعي.

و كتب الفنان المغربي عبر خاصية ستوري بنفس المنصة :”نصحوني بزاف ديال الناس باش منجاوبش و لكن ملي الاسم ديال الأب ديالي و ديال عائلتي كيتقاس مقدرتش نصبر …”.

و أضاف:”المهم لي خاص الناس تعرف هو المشاكل ما بين العائلات كتوقع و ردة الفعل ديال نرجس كنتفهما حيث أنا ما عمري كنبغي نحط حياتي الشخصية للناس، و هي بحكم خدمتها فهاد الوسط كيكون عليها الضغط من عند المتابعين ديالها ناس بغاو يشوفونا بجوج، و انا كنت باغي هادشي يبقى مستور ماشي مراضيش “.

و اختتم قائلا :”مغاديش نطعن ف مامات بنتي و عشرة سنين المهم الناس لي كتسب كنقل ليكم حسبي الله ونعم الوكيل اسم حسن فولان ما يستاهلش هادشي و راه القانون كاين، واحد التوضيح الموضوع ديال adn مكاينش و غير تفهم غالط و شكرا”.

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