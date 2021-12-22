وكالة التنمية الفلاحية تقود مخطط عصرنة القطاع عبر ورش التجميع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات إطلاق عدد من الأوراش و المشاريع التي تروم عصرنة الفلاحة المغربية و تحديثها وفق إستراتيجيات مبتكرة و خاصة.

و في هذا الصدد، و في إطار تنزيل محاور استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الجديدة على المستوى الجهوي، ولا سيما “الجيل الجديد” من التجميع الفلاحي، قاما وكالة التنمية الفلاحية (ADA) وبتعاون وثيق مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات، بتنظيم لقاء جهوي بحر هذا الأسبوع بمدينة الدار البيضاء.

اللقاء يندرج في إطار القافلة الوطنية حول التجميع الفلاحي من الجيل الجديد، والهدف الرئيسي لهذا الحدث الفلاحي الكبير هو تحسيس مختلف الفاعلين الجهويين والمتدخلين من أجل تعزيز عملية إنشاء مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد.

وفي إطار هذه الرؤية، انخرطت جهة الدار البيضاء-سطات في الاستراتيجية الجديدة للتجميع من خلال بلورة أكثر من 16 مشروعًا للتجميع الفلاحي وتهم جميع السلاسل الفلاحية، وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية الجديدة قصد تعزيز النتائج الإيجابية للقطاع الفلاحي المحصل عليها في إطار مخطط المغرب الأخضر، وكذلك الرفع من عدد مشاريع التجميع من الجيل الجديد.

و تضم جهة الدار البيضاء أكثر من 1200 وحدة صناعية التي تثمن بالإضافة إلى الإنتاج الجهوي المنتوجات الفلاحية القادمة من الجهات الاخرى.

كما شكل هذا اللقاء الجهوي، فرصة لتقييم وضعية التجميع الفلاحي وتقديم الإطار التنظيمي الجديد والنصين التطبيقين الجديدين للقانون رقم 04-12 للتجميع الفلاحي.

ويوفر هذا الإطار تبسيطا مهما للمساطر مع مراجعة لشروط ومعايير الأهلية، فضلا عن إدماج نماذج وسلاسل جديدة للتجميع، ووضع نسب تفضيلية للإعانات الممنوحة لاقتناء معدات تربية الماشية على غرار تجهيزات الري الفلاحي والمعدات الفلاحية.

ويندرج هذا الجيل الجديد من مشاريع التجميع ضمن المحور الأول لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” المتعلق بإعطاء الاولوية للعنصر البشري، وذلك من خلال اعتماد نماذج تنظيمية جديدة وتعاونيات فلاحية وتجميع فلاحي يجمع بين القيمة الاقتصادية والاجتماعية، كما يطمح إلى تشجيع مشاريع تجميع مبتكرة.

و يدخل تشجيع التجميع الفلاحي ضمن التدابير المتخذة لتطوير وتحديث الفلاحة الوطنية، و ستلعب مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد دور المحاور الجهوية والوطنية لتلقين التقنيات الجديدة للفلاحين.

و تجدر الإشارة إلى أن التجميع الفلاحي الذي تبناه مخطط المغرب الأخضر هو نموذج مبتكر للشراكة بين عالية وسافلة الإنتاج، وتمكن الفلاحين المجمعين من الاستفادة من تقنيات الإنتاج الحديثة ومن التمويل وكذا الولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية.

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