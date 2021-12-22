المغرب يرحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناءة لألمانيا

2021-12-22 / 3:31 مساءً
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هبة بريس

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن المملكة المغربية ترحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناءة التي عبرت عنها، مؤخرا، الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا.

وأوضح بلاغ للوزارة أن من شأن هذه التصريحات أن تُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة المغربية تأمل في أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقات على أساس الوضوح والاحترام المتبادل.

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تعليق واحد

  1. مرحبا بعودة العلاقات الدبلوماسية مع المانيا شريطة ان تحترم المغرب ولا تتدخل في شؤونه الخاصة لان الاحترام يقوي العلاقات ويجعلها تستمر

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