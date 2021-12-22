الحبس النافذ والغرامة المالية لنوفل شباط لإهانته شرطي مرور بفاس

2021-12-22 / 3:23 مساءً
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هبة بريس _ فاس

أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الأربعاء، نوفل شباط، بالحبس النافذ لشهرين.

كما قضت المحكمة بأداء المعني بالأمر، لغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم وتعويضا مدنيا قدره 5 آلاف درهم لشرطي مرور أهانه بمداراة عين السمن بعد توقيفه لتقييد مخالفة مرورية ارتكبها ولعدم وضعه حزام السلامة واستعماله المفرط للمنبه.

وآخذت المحكمة، المتهم المعتقل بسجن بوركايز منذ 3 أسابيع، لأجل تهم تتعلق بالعصيان والسكر العلني البين والسياقة في حالته وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه بإشارات وأقوال، وحكمت عليه بالعقوبة الحبسية والغرامة والتعويض، بموجب قرار صدر بعد أسبوع من مناقشة ملفه الجنحي تلبسي.

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