فولان لهبة بريس: “مغاديش نهضر فالعِرْض ديال نرجس والناس سمعو غير من طرف واحد”

نجلاء مزيان : هبة بريس

كشف الفنان المغربي حسن فولان عبر اتصال هاتفي أجراه مع طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية، صباح يومه الأربعاء عن مجموعة من الأمور التي سوف يقوم بها بعد الضجة التي خلفها انفصال نجله مهدي و نرجس الحلاق.

و في هذا الصدد صرح الفنان المغربي أنه سوف يلجأ للقضاء الذي سوف يكون الحاسم بينه و بين كل من تجرأ على سبه و قذفه و التنمر عليه و على بناته .

و أضاف قائلا : ” أنا مغاديش نهضر فالعرض ديال نرجس لكن حشومة هادشي لي واقع و لي كنتعرضولو خاصة أن كاين البعض لي ضربلي 40 عام ديال مساري الفني فلحظة”.

و عن إمكانية الصلح بين نجله و الفنانة نرجس، قال أنه بعيد كليا عن المشاكل التي تحصل بينهما و أن كل ثنائي مغربي يحصل بينهما مشاكل، مضيفا : ” الناس سمعو غير من طرف واحد و حتى واحد مكيعرف شنو بين المرا و الراجل”.

هذا و قد خلف انفصال الفنانين ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد خروج نرجس في مقطع فيديو تعلن الخبر و هي منهارة و تتحدث لأول مرة عن مشاكلها العائلية.

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