البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص انتحلوا صفة موظفي أمن للنصب على مواطنين

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة الدار البيضاء، وهم في حالة تلبس بانتحال صفة موظفي شرطة واستعمال أصفاد معدنية مهربة وجهاز لاسلكي ومصباح ومّاض، بغرض تضليل الضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال بدعوى أنهم في خلاف مع القانون.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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