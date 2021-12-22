البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص انتحلوا صفة موظفي أمن للنصب على مواطنين

2021-12-22 / 1:54 مساءً
0
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة الدار البيضاء، وهم في حالة تلبس بانتحال صفة موظفي شرطة واستعمال أصفاد معدنية مهربة وجهاز لاسلكي ومصباح ومّاض، بغرض تضليل الضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال بدعوى أنهم في خلاف مع القانون.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع الديون البنكية للأسر والشركات خلال الأشهر الأخيرة

ارتفاع الديون البنكية للأسر والشركات خلال الأشهر الأخيرة

2021-12-22 / 2:19 مساءً
Photo of “أوميكرون” يدفع عناصر الدرك لفحص جوازات تلقيح مستعملي الطريق

“أوميكرون” يدفع عناصر الدرك لفحص جوازات تلقيح مستعملي الطريق

2021-12-22 / 1:23 مساءً
Photo of جهة البيضاء في المقدمة وأطفال ضمن المصابين.. تفاصيل حالات أوميكرون بالمغرب

جهة البيضاء في المقدمة وأطفال ضمن المصابين.. تفاصيل حالات…

2021-12-22 / 12:21 مساءً
Photo of الناظور .. النيابة العامة تفتح تحقيق حول الاستيلاء على أراضي الغير بعقود مزورة

الناظور .. النيابة العامة تفتح تحقيق حول الاستيلاء على…

2021-12-22 / 12:05 مساءً
Photo of ارتفاع قضايا جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت خلال 2021

ارتفاع قضايا جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت خلال 2021

2021-12-22 / 11:18 صباحًا
Photo of الأمن: عالجنا 5.042 طلبا للتعاون الأمني الدولي خلال سنة 2021

الأمن: عالجنا 5.042 طلبا للتعاون الأمني الدولي خلال سنة…

2021-12-22 / 9:54 صباحًا
Photo of مجلس جهة مراكش-آسفي يقر إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح

مجلس جهة مراكش-آسفي يقر إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح

2021-12-22 / 9:32 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

2021-12-22 / 7:00 صباحًا
Photo of ضبط 12 طنا من المخدرات وحجز الملايير ..تفاصيل العملية النوعية التي نفذتها عناصر الدرك الملكي في قلب طنجة

ضبط 12 طنا من المخدرات وحجز الملايير ..تفاصيل العملية…

2021-12-21 / 5:05 مساءً
Photo of تسجيل 381 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 381 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-12-21 / 5:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق