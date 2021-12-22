“أوميكرون” يدفع عناصر الدرك لفحص جوازات تلقيح مستعملي الطريق

2021-12-22 / 1:23 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أن ظهرت عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي المتحور “أوميكرون” ببعض مدن المملكة، بادرت عناصر الدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات لرفع منسوب اليقظة من خلال تشديد الإجراءات.

و حسب ما عاينت هبة بريس اليوم، فقد أوقف عناصر الدرك الملكي بعدد من المحاور الطرقية بجهة الدار البيضاء سطات ركاب السيارات و خاصة الطاكسيات و كذلك الحافلات و طالبوهم بتقديم جوازات تلقيحهم.

و أقدم عناصر الدرك بالمحاور الطرقية الرابطة بين الدار البيضاء و برشيد و الجديدة و سطات و حد السوالم و طماريس و مديونة و النواصر و الدروة و المحمدية على مراقبة جوازات تلقيح مستعملي الطريق و التأكد من صلاحيتها.

و تروم هاته الإجراءات التي عادت للمحاور الطرقية، حسب مصدر أمني، بناءا على تعليمات خاصة صدرت مؤخرا، لتطويق انتشار المتحور الجديد، و ذلك ضمن حزمة إجراءات موازية تهدف لاحتواء تفشي الجائحة و التي من ضمنها تشجيع المواطنين على تلقي جرعات التلقيح.

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تعليق واحد

  1. أظن أن هادشي غير قانوني..كان المفروض يعلموا الناس من قبل و الحكومة تخرج ببيان للعموم لأنه آخر مرة صرحوا بأنه مسموح للجميع بالتنقل بين المدن و الأقاليم و العمالات بدون جواز التلقيح أو رخصة..إلى كان شي تغيير يعلموا الناس على الأقل.

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