حتى نونبر.. أزيد من 280 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا

هبة بريس

أفادت معطيات صادرة عن وزارة الإدماج والحماية الاجتماعية والهجرة الإسبانية، نشرت اليوم الأربعاء، بأن أزيد من 280 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا عند نهاية شهر نونبر المنصرم.

ويظل المغاربة في صدارة ترتيب العمال الأجانب غير الأوروبيين الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا ب 280 ألفا و858 شخصا، يليهم الفنزويليون (106 آلاف و304)، ثم الصينيون (106 آلاف و232).

وبلغ إجمالي عدد الأجانب المنتسبين للضمان الاجتماعي الإسباني مليونين و290 ألفا و99 شخصا في الشهر الحادي عشر من العام الحالي، بارتفاع قدره 29 ألفا و320 شخصا مقارنة بشهر أكتوبر 2021.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، ينحدر نحو مليون و470 ألفا و636 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي و792 ألفا و644 من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وحسب الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، فإن حوالي 767 ألفا و180 مغربيا يقيمون بصفة قانونية في إسبانيا حتى فاتح يوليوز 2021، أي بانخفاض قدره 1 في المائة (- 8113 شخصا) مقارنة بفاتح يناير الماضي.

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