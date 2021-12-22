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جهة البيضاء في المقدمة وأطفال ضمن المصابين.. تفاصيل حالات أوميكرون بالمغرب

2021-12-22 / 12:21 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 حالة إصابة مؤكدة و46 حالة محتملة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد “أوميكرون”.

وحسب معطيات الوزارة، فحالات المتحور الجديد، موزعة بين 13 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و11 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وأربع حالات بجهة فاس مكناس.

أما في ما يتعلق بطبيعة هذه الحالات المؤكدة، تضيف الوزارة، فقد تم تسجيل 20 منها في إطار سبع بؤر عائلية إضافة إلى 8 حالات معزولة.

وأضافت الوزارة، أن الحالات همت أيضا 5 أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين 4 أشهر و13 عاما.

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