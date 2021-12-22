الناظور .. النيابة العامة تفتح تحقيق حول الاستيلاء على أراضي الغير بعقود مزورة

2021-12-22 / 12:05 مساءً
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هبة بريس - وجدة

استمع الوكيل العام للملك باستئناف الناظور، يوم الاثنين 20 دجنبر الجاري، لأربعة عدول، على إثر تحقيق فتحته النيابة العامة بعد شكايات لمتضررين بشأن شبكة استولت على أراضي الغير باستعمال وثائق مزورة وعقود عرفية لفائدة ملاك وهميين.

وحسب مصادر مطلعة، فالشبكة كانت تلجأ إلى عدد من العمليات الاحتيالية قبل أن تستقر أراضي الغير بيد شركة عقارية يملكها مستثمر من مغاربة الخارج، حيث تمت متابعة شهود زور وردت أسماؤهم في عقود عرفية استغلتها الشبكة لتفويت أراضي الغير بطرق غير قانونية.

وحسب نفس المصادر، فإن الأمر يتعلق بالاستيلاء على أراضي في منطقة البستان وبوعرك والناظور الجديد، في وقت كثفت فيه النيابة العامة من تحرياتها مع أربعة عدول من بينهم (امرأة) حول ملابسات نقل ملكية بعض العقارات عدة مرات بالرغم من توفر شهادات الملكية باسم الملاك الحقيقيين لدى المحافظة العقارية، ومن بين شهادات الملكية التي يتم نقلها، تلك التي تعود لأراضي أشخاص متوفين، حيث تفاجأ الوارثون بالاستحواذ عليها من طرف المنعش العقاري المتهم الأول في القضية، بعد أن قام ببناء مساكن على بعضها قبل شروعه في بيعها لزبائنه.

كما تحدثت مصادر عن تورط موظفين في المحافظة العقارية وبعض المقاطعات الإدارية، في وقت يطالب فيه المتضررون من تدخل الفرقة الوطنية للتحقيق في القضية التي يفترض أن تكون قيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تتجاوز ملايير السنتيمات.

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تعليق واحد

  1. اما آن الأوان لفتح تحقيق حول تحويل قطعة أرضية عقارها مسجل باسم ودادية الزهور للسكن والكائنة بحي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة وملكينها مشتركة لنمنخرطي الودادية الام في اسم رئيسها وقد حالتها الولاية بدون سند قانوني وبنت بها ملعبا القرب متحاوزة التصميم التي صادفت عليه هي نفسها وملكية الاغيار تي الساكنة حيث حرمت اطفال الحي من مرفق خصصه الاولياء والآباء التنفيس عليهم وجعلته مرفقه عاما يبتقطب من لا علاقة له بالعقار علما ان ذلك الاستقطاب من اجل الريع الرياضي فهل يتدخل السيد الوكيل لتصحيح الوضع

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