“كورونا” تعلق الدراسة حضوريا بثانوية بمدينة الرباط
هبة بريس - الرباط
أغلقت السلطات المحلية بمدينة الرباط، ثانوية بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ.
وحسب مصدر مطلع، فقد قررت السلطات اغلاق ثانوية أبي ذر الغفاري بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، بعد تسجيل 8 حالات إصابة بكورونا.
وأضاف ذات المصدر، أنه تقرر إغلاق الثانوية لمدة 15 يوما، إلى حين التأكد من طبيعة الفيروس أو تحوره، وتفاديا لانتشار المرض.
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23 تعليقات
حكومة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف مع كوفيد 19 كورونا والنتيجة واضحة كوضوح الشمس.ضحيتها التلاميذ لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نحن نريد التغيير والاصلاح وليس الرجوع إلى الصفر مرة أخرى وانتم ماعندكم سوى الاغلاق المطارات والآن المؤسسات التعليمية والله لانعرف كيف نتصرف معكم كل مانقوله هو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
اتقوا الله في ابنائنا ما كفايا لعب بنفسيته لقد سئيموا من تصرفاتكم. أتركوهم وحالهم. يتابعون دراستهم….