تقرير: ارتفاع أسعار الخضر والزيوت والمحروقات خلال شهر نونبر

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر نونبر 2021، ارتفاعا ب 2,6% بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,8% ، وأثمان المواد غير الغذائية ب %2,4 .

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3% بالنسبة لـ “المواصلات” وارتفاع قدره 7,1% بالنسبة ل ” النقل”.

وأشارت المندوبية إلى أنه بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,2%. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3% و تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1%.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2021 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 7,2% و السمك وفواكه البحر” ب 1,9% و”اللحوم” ب 0,1%، وفقا للمصدر ذاته.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 2,0% و “الزيوت والذهنيات” ب1,7% و “الحليب والجبن والبيض” ب 0,8%.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، أضافت المندوبية أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,1%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب %0,8، الدار البيضاء والداخلة ب %0,4، مكناس وسطات ب %0,3، أكادير وفاس والعيون وكلميم ب %0,1.

في المقابل، سجلت انخفاضات في الحسيمة ب %0,9، تطوان وبني ملال ب %0,5، والقنيطرة ب %0,2 .

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2021 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021 و ب 2,9% بالمقارنة مع شهر نونبر 2020.

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