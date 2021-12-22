ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
الصورة تعبيرية

تقرير: ارتفاع أسعار الخضر والزيوت والمحروقات خلال شهر نونبر

2021-12-22 / 10:10 صباحًا
0
هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر نونبر 2021، ارتفاعا ب 2,6% بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,8% ، وأثمان المواد غير الغذائية ب %2,4 .

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3% بالنسبة لـ “المواصلات” وارتفاع قدره 7,1% بالنسبة ل ” النقل”.

وأشارت المندوبية إلى أنه بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,2%. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3% و تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1%.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2021 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 7,2% و السمك وفواكه البحر” ب 1,9% و”اللحوم” ب 0,1%، وفقا للمصدر ذاته.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 2,0% و “الزيوت والذهنيات” ب1,7% و “الحليب والجبن والبيض” ب 0,8%.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، أضافت المندوبية أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,1%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب %0,8، الدار البيضاء والداخلة ب %0,4، مكناس وسطات ب %0,3، أكادير وفاس والعيون وكلميم ب %0,1.

في المقابل، سجلت انخفاضات في الحسيمة ب %0,9، تطوان وبني ملال ب %0,5، والقنيطرة ب %0,2 .

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2021 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021 و ب 2,9% بالمقارنة مع شهر نونبر 2020.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسمي : ارتفاع استثنائي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2021

رسمي : ارتفاع استثنائي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة…

2021-12-22 / 8:30 صباحًا
Photo of الطاقة الكهربائية .. تعزيز الإنتاج بنسبة 6.2 في المائة

الطاقة الكهربائية .. تعزيز الإنتاج بنسبة 6.2 في المائة

2021-12-22 / 7:30 صباحًا
Photo of ب29.75 مليون دولار.. البنك الإسلامي يمول دراسة تهم مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا

ب29.75 مليون دولار.. البنك الإسلامي يمول دراسة تهم مشروع…

2021-12-21 / 5:37 مساءً
Photo of حتى متم أكتوبر.. عائدات السياحة بلغت 28.5 مليار درهم

حتى متم أكتوبر.. عائدات السياحة بلغت 28.5 مليار درهم

2021-12-21 / 2:53 مساءً
Photo of أكادير: مجلس جهة سوس ماسة يحدد خارطة طريق ويحرك ملفات تنفيذ المشاريع

أكادير: مجلس جهة سوس ماسة يحدد خارطة طريق ويحرك…

2021-12-21 / 11:24 صباحًا
Photo of فايننشال تايمز: هكذا يتوسع المغرب استثماريا عبر بنوكه في إفريقيا

فايننشال تايمز: هكذا يتوسع المغرب استثماريا عبر بنوكه في…

2021-12-21 / 10:02 صباحًا
Photo of وزارة مزور: إيداع 14.451 طلبا جديدا للعلامات التجارية خلال 10 أشهر

وزارة مزور: إيداع 14.451 طلبا جديدا للعلامات التجارية خلال…

2021-12-20 / 1:22 مساءً
Photo of خبير اقتصادي ..اغلاق الحدود سيفاقم العجز في ميزانية الدولة

خبير اقتصادي ..اغلاق الحدود سيفاقم العجز في ميزانية الدولة

2021-12-19 / 9:26 صباحًا
Photo of البنك الإفريقي يقرض المغرب 70 مليون يورو

البنك الإفريقي يقرض المغرب 70 مليون يورو

2021-12-18 / 10:00 مساءً
Photo of الوزير مزور يدعو إلى الاستثمار الجيد في هيكلة قطاع الصناعة الجلدية

الوزير مزور يدعو إلى الاستثمار الجيد في هيكلة قطاع…

2021-12-17 / 4:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق