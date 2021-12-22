مجلس جهة مراكش-آسفي يقر إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح

هبة بريس

أقر مجلس جهة مراكش-آسفي إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى مقراته وملحقاته، وذلك تفعيلا للقرار الحكومي الصادر في هذا الصدد.

وأعلن مجلس جهة مراكش-آسفي، في بلاغ له، لكافة الموظفات والموظفين والأعوان، وإلى جميع المرتفقات والمرتفقين، أنه تقرر اعتماد الجواز الصحي کوثيقة رسمية لولوج كل من إدارة الجهة، دار المنتخب والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ابتداء من يوم الاثنين 20 دجنبر 2021.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي تبعا لقرار رئيس الحكومة، اعتماد هذه الوثيقة لولوج الإدارات والمرافق العمومية وشبه العمومية المعلن عنه بمقتضی بلاغ صادر بتاريخ 09 نونبر 2021.

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