الجواهري .. سيتم إحداث لجنة خاصة بإنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة السداد

هبة بريس _ اقتصاد

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، أنه ‏سيتم إحداث لجنة خاصة بإنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة السداد.‏

وقال لجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عن طريق التناظر المرئي، ‏عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2021، إن البنك المركزي ملتزم ‏بفعالية بإخراج سوق ثانوية للديون المتعثرة السداد خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن لجنة ‏مخصصة لهذا الغرض سيتم إحداثها.‏

وأوضح في هذا الصدد ” أننا سبق واشتغلنا على ما يجب المطالبة به، سواء في ما يخص الشق ‏الضريبي أو على الصعيد القانوني والتحصيلات. كما أننا اشتغلنا أيضا مع البنوك “، مبرزا أن ” الحجم ‏مقبول وهو ما يشجع على تنشيط هذه السوق الثانوية”.‏

ويرى صندوق النقد الدولي أنه يتعين على البنك المركزي أن يواصل السهر على استمرار البنوك في توفير مخصصات للديون المتعثرة مع الإسراع إلى جانب السلطات المعنية في إطلاق إصلاحات من أجل احداث سوق ثانوي للديون المتعثرة السداد.

وسجل الصندوق أنه يتعين أيضا على السلطات استكمال مشروع الإصلاح القانوني الرامي إلى تمكين إطار أكثر صلابة للحلول البنكية.

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