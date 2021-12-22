”مربو دجاج اللحم“ يطالبون بمنع بيع الدجاج البياض وأمهات الكتاكيت بالأسواق

2021-12-22 / 12:04 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – الرباط

وطالبت الجمعية الوطنية لمربيي الدجاج بالمغرب، الحكومة بالتدخل لإنقاذ قطاع تربية الدواجن بالمغرب، من هيمنة شركات الاعلاف والمنافسة غير الشريفة التي تقوم بها حيت توفير الاعلاف والكتاكيت بثمن تفضيلي، بينما تطوق المربين الصغار والمتوسطيين بالديون والأثمان المرتفعه.

كما طالبت الجمعية أيضاً في بلاغ أصدرته عقب إجتماع مجلسها الوطني يوم الخميس 2021/12/16، حصلت جريدة “هبة بريس” على نسخة منه، بإعادة جدولة ديون المربين الصغار والمتوسطيين عن فترة كورونا، معتبرة أن الانتعاشة التي طرأت على أثمان الدجاج في الآونة الأخيرة خلال الشهرين الأخيرين والتي لم يستفد منها إلا أصحاب الضيعات الكبرى التي هي في ملك شركات الأعلاف التي أقبلت على زيادات متتالية في أثمان الأعلاف والكتاكيت وعدم توفر الجودة المطلوبة . موضحة أنه وبالرغم من هذه الانتعاشة المؤقتة فإن 90 % من المربين الصغار والمتوسطين لم يتمكنوا من الاستفادة منها وتسديد بعض ديونهم .

وكشف البلاغ كذلك عن قيام هذه الشركات بإنزال الدجاجة البياضة وأمهات الكتاكيت بعد شيخوختها لبيعها في الأسواق بجانب الدجاج اللحم بثمن بخس مما يعرقل عملية التسويق في ظروف، مطالبة بتفعيل عملية ذبح هذا النوع من الدجاج داخل المجازر الصناعية وتخصيصها لإطعام الحيوانات.

ودعت الجمعية في بلاغها كافة المربين إلى الاهتمام والحضور إلى الأسواق الجهوية للمشاركة في نشر أثمان البيع الحقيقية لقطع الطريق أمام بعض السماسرة وبعض الموزعين بالتلاعب بأثمان الدجاج، محذرة كافة المربين من عدم الانسياق وتصديق الإحصائيات الكاذبة لعدد الكتاكيت وخصوصا خلال السنة القادمة التي ستعرف تزايدا كبيرا في الإنتاج.

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