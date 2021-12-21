مقتل أربعيني في نزاع عائلي بفاس

هبة بريس – فاس

لفظ أربعيني، مساء اليوم الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة متأثرا بطعنات غائرة بسكين على مستوى أنحاء جسمه ليسقط مضرجا في دمائه بمنطقة البورنيات التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة المرينيين بفاس

وتبعا لمصادر ” هبة بريس” ، فإنّ الهالك البالغ من العمر حوالي 42 سنة دخل في صراع مع زوج خالته لاسباب تجهل لحدود كتابة هذه الأسطر، ليتطور الأمر إلى مشادات كلامية و عراك استعمل فيه الجاني سكينا ووجه طعنة قاتلة للضحية أردته مضرجا في دمائه.

وبينما تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت عناصر الأمنية التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، تحقيقا حول ملابسات وقوعها، فيما لاذ المتهم بارتكاب الجريمة بالفرار إلى وجهة مجهولة. تضيف ذات

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