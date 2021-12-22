الطاقة الكهربائية .. تعزيز الإنتاج بنسبة 6.2 في المائة

2021-12-22 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية بلغ، على المستوى الوطني، نسبة 6.2 في المائة في نهاية الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، بدلا من انخفاضه بنسبة 4.5 في المائة سنة من قبل.

وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية لشهر دجنبر 2021، أن هذا التطور يعزى إلى الأداء الجيد لإنتاج الكهرباء الخاص (زائد 5.5 في المائة)، وإلى أداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (زائد 10.1 في المائة) والطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 13-09 (زائد 3.9 في المائة)، مؤكدة أنه مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة فقد تحسن هذا الإنتاج بنسبة 1.4 في المائة.

وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 5.8 في المائة في نهاية شهر أكتوبر 2021، بعد زائد 10.1 في المائة في الشهر السابق وانخفاض بنسبة 2.8 في المائة قبل سنة واحدة، لتغطي مبيعات الطاقة “ذات الضغط العالي جدا والعالي والمتوسط” باستثناء الموزعين، بنسبة 10.6 في المائة والمخصصة للموزعين بنسبة 4.7 في المائة وتلك الموجهة للأسر بنسبة 2.1 في المائة.

ومقارنة مع مستوى ما قبل الأزمة، أكدت المديرية أن استهلاك الطاقة الكهربائية عرف زيادة بنسبة 2.8 في المائة، مضيفة أنه في ظل هذه الظروف، انخفض حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 8.2 في المائة في نهاية شهر أكتوبر 2021، بعد زيادة قدرها 38.7 في المائة قبل عام.

وخلصت المديرية إلى أن حجم الصادرات ازداد بنسبة 33.8 في المائة (بعد ناقص 59.7 في المائة)، في سياق زيادة حجم الطلب الصافي على الطاقة بنسبة 5.7 في المائة (بعد ناقص 2 في المائة).

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