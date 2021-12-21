نرجس الحلاق تفجرها : “مهدي فولان مغاديش تشوفوه معايا حيت مراضيش بيا”

2021-12-21 / 11:00 مساءً
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هبة بريس _ نجلاء مزيان

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية نرجس الحلاق عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” ،عن انفصالها من الفنان مهدي فولان.

و كشفت الفنانة المغربية عبر خاصية ستوري، عن أسرار لأول مرة تفصح عنهم، تتعلق بعلاقتها مع زوجها و أسرته الصغيرة.

و قالت نرجس عبر ذات المنصة:” شحال من مرة و أنا كنأجل سبوع ديال بنتي رغم اني موجدة كلشي لان راجلي و عائلتو مراضيينش بيا و راجلي كيخاف كيخاف نشوهو حيت أنا ماشي فالمستوى”

و أضافت قائلة :” عانيت بزاف و أكثر ملي تصوروا و لكن ابا صافي أنا كنرفع الراية البيضاء و كنستسلم، حيت راجلي مواقفش فجنبي و فضل يتخلى عليا أنا وبنتو..”.

و تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، مع مقاطع فيديو نرجس الحلاق، مبدين عن صدمتهم من الوضع الذي وصل إليه الثنائي نرجس و مهدي.

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