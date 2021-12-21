انقطاع مؤقت لحركة السير على مستوى الطريق الوطنية رقم 9

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 3503 والطريق الإقليمية رقم 3615 على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 بإقليم سطات، وذلك ما بين 22 و24 دجنبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن حركة السير ستعرف، على مدى الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 22 دجنبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا إلى يوم الجمعة 24 دجنبر 2021 في الساعة نفسها، انقطاعا لحركة السير بالطريق الوطنية رقم 9، من النقطة الكيلومترية 034+122 إلى النقطة الكيلومترية 116+124، بالمقطع الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 3503 والطريق الإقليمية رقم 3615 على مستوى دوار الشݣة أولاد سعيد بن علي التابع لجماعة مشرع بن عبو بإقليم سطات.

ويهدف هذا الانقطاع المؤقت إلى تمكين مصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية من إنجاز أشغال هدم المنشأة الفنية القديمة للسكة الحديدية المتواجدة بالنقطة الكيلومترية 600+121 من الطريق الوطنية رقم 9، مضيفة أن استئناف حركة السير الاعتيادية سيتم مباشرة بعد انتهاء أشغال هدم هذه المنشأة الفنية، وداعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير المؤقت من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تحويل الاتجاه عبر الطريق الإقليمية رقم 3503 من النقطة الكيلومترية 000+118 إلى النقطة الكيلومترية 172+119؛ أو عبر الطريق الإقليمية رقم 3615 من النقطة الكيلومترية 427+41 إلى النقطة الكيلومترية 534+44.

وأكدت الوزارة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، مجددة الدعوة إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية “www.equipement.gov.ma” والتطبيق “طريقي MaRoute”، الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17

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