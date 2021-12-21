الإختطاف والإحتجاز يستنفر الشرطة القضائية بالعيون..

هبة بريس _ لحبيب اشعبان

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مدينة العيون جنوب المملكة، تمكنت يوم أمس الاثنين 20 دجنبر الجاري، من الإطاحة بثلاثة أشخاص في عقدهم الثاني، 24 و25 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالإختطاف والإحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وحسب المصادر ذاتها التي أكدت، أن المشتبه فيهم قد أقدموا على إختطاف وإحتجاز شخص بمدينة أكادير، طالبين عائلته بفدية مالية عبر التهديد وذلك على خلفية قيام الضحية المختطف بتعريضهم للنصب والاحتيال، بعدما سلبهم مبلغا ماليا مقابل وعود بتزويدهم بأرباح عملية تجارية وهمية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد مكان الضحية وتحريره من طرف مصالح الشرطة القضائية.

وأورد المتحدث أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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