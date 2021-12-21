مسؤول : المغرب يتوفر على كل المقومات ليصبح رائدا في تكنولوجيا المعلومات

هبة بريس _ الرباط

أكد مدير الخدمات المُدارة لدى (Intelcia IT Solutions)، فيصل اهلالي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب يتوفر على كل المقومات ليصبح رائدا إقليميا في مجال تكنولوجيا المعلومات في أفق 2030 ، والتمكن من نشر خدماته على المستوى القاري .

وأكد اهلالي، خلال مداخلة له في إطار الصباحية الرابعة من سلسلة ندوات مجموعة (لوماتان/Le Matin)، المنظمة حول موضوع “قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال 5 إلى 10 سنوات: أي مهن جديدة، وأي مهارات جديدة ؟”، أن تموقع المملكة كمركز إفريقي وقربها من أوروبا يمنحها “إمكانات كبيرة” في مجال تكنولوجيا المعلومات ينبغي الاستفادة منها لتحسين القدرة التنافسية الوطنية .

وسجل، خلال هذا اللقاء-مناقشة المنظم بشراكة مع (Intelcia IT Solutions)، أنه على غرار نجاحه في تطوير صناعات السيارات والطيران، فإن المغرب مدعو الآن للانضمام إلى الدينامية العالمية لنشر تكنولوجيا المعلومات .

من جانبه، شدد مدير التحول والبيانات لدى التجاري وفابنك، عصام العلوي، على أهمية إشراك جميع فاعلي تكنولوجيا المعلومات لتحقيق هذه الدينامية، لاسيما من خلال تكامل منظومة المقاولات الناشئة لإدارة المواهب .

كما دعا العلوي إلى تعميق النقاش حول الإشكاليات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، حتى يتمكن المغرب من ترسيخ ريادته في هذا المجال على المستوى الإقليمي، وتطوير منظومة غنية ومتكاملة لفائدة اقتصاده وخدماته الرقمية .

وتميز هذا اللقاء بمناقشة آفاق مهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفق 2025 و2030، واحتياجات القطاع المستقبلية، من قبل ثلة من الأخصائيين .

وانقسمت هذه السلسلة من الندوات إلى أربع صباحيات، همت كلها مهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وناقشت الصباحيات الثلاثة الأولى مواضيع “الوضع الراهن وآفاق فاعلي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، و”بروفايلات العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: أي مستخدمين وأي مهارات؟”، و”أي استراتيجية لمقاولات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل استقطاب والحفاظ على المهارات”.

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