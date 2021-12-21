جو بايدن

قناة اسرائيلية: بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي

2021-12-21 / 8:35 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت منذ 3 أسابيع.

وكشفت القناة أن مكتب بينيت يحاول تنيسق إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن، غير أن البيت الأبيض لم يرد على الطلب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة.

وفي سياق متصل، وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جييك ساليفان اليوم إلى تل أبيب في زيارة عمل تستمر يوما واحدا لمناقشة المشروع النووي الإيراني.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسؤول الأمريكي سيلتقي الرئيس الإسرائيلي الليلة، وسيلتقي رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية يوم الأربعاء.

يذكر أن هناك تباينا في آراء كل من واشطن وتل أبيب حول الملف النووي الإيراني، ففي حين ترغب الإدارة الأمريكية العودة إلى الاتفاق، ترى إسرائيل أنه يجب تكاتف المجتمع الدولي لإجبار طهران على التخلي عن مشروعها النووي.

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تعليق واحد

  1. اعتقد انه على المغرب اتباع الرائ الاسرائلي انه على صواب تام . وان ايران تمكنها من التطور النووي يهدد الخريطة العربية قبل اسرائيل.

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