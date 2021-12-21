وجدة.. توقيف 3 أفارقة بتهم الاختطاف والاحتجاز

2021-12-21 / 8:15 مساءً
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هبة بريس _ وجدة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على النيابة العامة المختصة، صباح يومه الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، ثلاثة أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تتراوح أعمارهم بين 21 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على استدراج واحتجاز ثلاثة مهاجرين غير شرعيين من جنسية سودانية بداخل أحد المنازل بمدينة وجدة، ثم ربطوا الاتصال بأسرهم من أجل مطالبتهم بمبالغ مالية على سبيل الفدية مقابل إطلاق سراحهم.

الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية بلاغ توصلت به مصالح الشرطة بخصوص هذه القضية، مكنت في ظرف وجيز من تحديد مكان احتجاز الضحايا وتحريرهم فضلا عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة.

وقد أسفر إجراء التفتيش المنجز بداخل المنزل الذي يستغله المشتبه فيهم عن العثور على 31 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سبعة قاصرين، والذين تم ايوائهم على أساس تهجيرهم لاحقا بطريقة غير مشروعة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع باقي المرشحين للهجرة غير المشروعة للأبحاث القضائية التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الامتدادات والارتباطات الدولية لهذه الشبكة الإجرامية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح اليوم الثلاثاء.

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