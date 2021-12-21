نشرة انذارية : تساقطات ثلجية وزخات رعدية غدا الأربعاء

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تساقطات ثلجية، وزخات أحيانا رعدية معتدلة ستهم يوم غد الأربعاء إلى بعد غد الخميس بعض أقاليم المملكة .

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 10 إلى 30 سم) ستهم، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح بعد غد الخميس، عمالات وأقاليم أزيلال، وبني ملال، وتازة، وكرسيف، وميدلت، وتنغير.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات أحيانا رعدية معتدلة (15/25 ملم) ستهم هذه الليلة وغدا صباحا مدن القنيطرة والعرائش والرباط وسلا والخميسات وسيدي قاسم، وسيدي سليمان.

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