نشرة انذارية : تساقطات ثلجية وزخات رعدية غدا الأربعاء

2021-12-21 / 8:00 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تساقطات ثلجية، وزخات أحيانا رعدية معتدلة ستهم يوم غد الأربعاء إلى بعد غد الخميس بعض أقاليم المملكة .
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 10 إلى 30 سم) ستهم، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح بعد غد الخميس، عمالات وأقاليم أزيلال، وبني ملال، وتازة، وكرسيف، وميدلت، وتنغير.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات أحيانا رعدية معتدلة (15/25 ملم) ستهم هذه الليلة وغدا صباحا مدن القنيطرة والعرائش والرباط وسلا والخميسات وسيدي قاسم، وسيدي سليمان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قناة اسرائيلية: بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي

قناة اسرائيلية: بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء…

2021-12-21 / 8:35 مساءً
Photo of وجدة.. توقيف 3 أفارقة بتهم الاختطاف والاحتجاز

وجدة.. توقيف 3 أفارقة بتهم الاختطاف والاحتجاز

2021-12-21 / 8:15 مساءً
Photo of الغلوسي : تم تهريب نحو 600 مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار

الغلوسي : تم تهريب نحو 600 مليار درهم من…

2021-12-21 / 7:36 مساءً
Photo of رئيس وكالة الأدوية الأوروبية “لا يعرف” مدى الحاجة للقاح ضد “أوميكرون

رئيس وكالة الأدوية الأوروبية “لا يعرف” مدى الحاجة للقاح…

2021-12-21 / 7:12 مساءً
Photo of 21 قتيلا و2101 جريحا حصيلة حوادث السير ‏خلال الأسبوع الماضي

21 قتيلا و2101 جريحا حصيلة حوادث السير ‏خلال الأسبوع…

2021-12-21 / 7:00 مساءً
Photo of متحور “أوميكرون”.. تسجيل 28 حالة إصابة مؤكدة و46 حالة محتملة بالمملكة

متحور “أوميكرون”.. تسجيل 28 حالة إصابة مؤكدة و46 حالة…

2021-12-21 / 6:55 مساءً
Photo of “حقوق الانسان” في مؤشر عالمي : المغرب في مراتب متأخرة والجزائر أسوأ منه

“حقوق الانسان” في مؤشر عالمي : المغرب في مراتب…

2021-12-21 / 6:49 مساءً
Photo of العلوي تشيد بتفاعل البنك والدعم المالي الذي قدمه للشركات المغربية

العلوي تشيد بتفاعل البنك والدعم المالي الذي قدمه للشركات…

2021-12-21 / 6:28 مساءً
Photo of انتخاب محمد احكان رئيسا لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم

انتخاب محمد احكان رئيسا لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم

2021-12-21 / 6:19 مساءً
Photo of العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بخريبكة

العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بخريبكة

2021-12-21 / 6:12 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق