الغلوسي : تم تهريب نحو 600 مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار

هبة بريس _ الرباط

سلط محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام الضوء عن تقرير أعدته ( المنظمة العالمية للنزاهة المالية ) وتضمن معطيات وصفها بالخطيرة

وأكد الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك أن التقرير كشف أنه وعلى مدى عشر سنوات(2009-2018) تم تهريب نحو 600مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار فاعلين في التصدير والإستيراد وفقدت خزينة المغرب على مدى عشر سنوات 600 ملياردرهم بسبب الفواتير الوهمية والتي يتم توظيفها خلال عملية التصدير والإستيراد .

وتابع “وبلغة الأرقام فإن خزينة الدولة فقدت كل سنة 60 مليار درهم وعلى مدى عشر سنوات ويعود هذا النزيف إلى إستعمال الفواتير المزورة والتلاعب في قيمة السلع المصرح بها ويحدث ذلك بطريقتين إما المبالغة في قيمة السلع أو التقليل من قيمتها كما يعمد التجار الكبار إلى التهرب من أداء الرسوم الجمركية وتمويه أنظمة مراقبة الصرف حتى يتأتى لهم تحويل الأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية عن طريق إخفائها في مدفوعات وأداءات منتظمة للتجارة ضمن نظام التجارة الدولية.

واستطرد المحامي بهيئة مراكش بالقول “وحسب ذات التقرير فإنه وبسب الفواتير التجارية الوهمية فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقدت نحو 58,6 مليار دولار على مدى عشر سنواتفي تقديري المتواضع فإن ازدياد حجم تهريب الأموال يعود إلى إستمرار نزيف الفساد وسيادة الإفلات من العقاب وعجز آليات الرقابة والقانون عن ملاحقة المهربين الكبار الذين يتمتعون بنفوذ كبير فهم بعيدون كل البعد عن الأضواء الكاشفة لمؤسسات الرقابة بسبب تواطؤ بعض من أسندت لهم مهام وظيفية مع هؤلاء

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