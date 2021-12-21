21 قتيلا و2101 جريحا حصيلة حوادث السير خلال الأسبوع الماضي
لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب 2101 آخرون بجروح، إصابات 81 منهم بليغة، في 1576 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 دجنبر 2021.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألفا و269 مخالفة، وإنجاز 6704 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 29 ألفا و565 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و278 ألفا و50 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3659 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6704 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 191 مركبة.
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وفيات حوادث السير الأسبوعي أكتر من وفيات كورونا