21 قتيلا و2101 جريحا حصيلة حوادث السير ‏خلال الأسبوع الماضي

هبة بريس _ الرباط

لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب 2101 آخرون بجروح، إصابات 81 منهم بليغة، في 1576 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 دجنبر 2021.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، ‏ والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.‏

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألفا و269 مخالفة، وإنجاز 6704 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 29 ألفا و565 غرامة صلحية. ‏

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و278 ألفا و50 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3659 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6704 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 191 مركبة.‏

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