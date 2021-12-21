“حقوق الانسان” في مؤشر عالمي : المغرب في مراتب متأخرة والجزائر أسوأ منه

2021-12-21 / 6:49 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اصدر معهد Cato الأمريكي ومعهد Fraser تقريرا حول حقوق الانسان لسنة 2021 .

واحتل المغرب مرتبة متأخرة حيث حل في المرتبة 134 من ضمن 165 دولة في العالم شملها التصنيف.

وبخصوص منطقة المغرب العربي في هذا التصنيف، فإن تونس تبقى هي الأفضل بالرغم من حلولها في المرتبة 116 عالميا، متبوعا بالمغرب الذي حل في المرتبة 134 كما سبق الذكر، ثم موريتانيا التي احتلت المرتبة 143 عالميا، ثم الجزائر التي بدورها احتلت مرتبة متأخرة جدا عالميا حيث حلت في المرتبة 154 متبوعة بليبيا التي تعيش ظروفا استثنائية بسبب الحرب الطويلة، حيث حلت في المرتبة 156 عالميا.

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‫3 تعليقات

  1. ترتيب منطقي جدا لا يوجد شيء اسمه حقوق الانسان في المغرب. لا يمكن للمغرب ان يغالط العالم. الامور واضحة٠ الله يهدي ما اخلق!

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