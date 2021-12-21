“حقوق الانسان” في مؤشر عالمي : المغرب في مراتب متأخرة والجزائر أسوأ منه

2021-12-21 / 6:49 مساءً
2
هبة بريس _ الرباط

اصدر معهد Cato الأمريكي ومعهد Fraser تقريرا حول حقوق الانسان لسنة 2021 .

واحتل المغرب مرتبة متأخرة حيث حل في المرتبة 134 من ضمن 165 دولة في العالم شملها التصنيف.

وبخصوص منطقة المغرب العربي في هذا التصنيف، فإن تونس تبقى هي الأفضل بالرغم من حلولها في المرتبة 116 عالميا، متبوعا بالمغرب الذي حل في المرتبة 134 كما سبق الذكر، ثم موريتانيا التي احتلت المرتبة 143 عالميا، ثم الجزائر التي بدورها احتلت مرتبة متأخرة جدا عالميا حيث حلت في المرتبة 154 متبوعة بليبيا التي تعيش ظروفا استثنائية بسبب الحرب الطويلة، حيث حلت في المرتبة 156 عالميا.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قناة اسرائيلية: بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي

قناة اسرائيلية: بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء…

2021-12-21 / 8:35 مساءً
Photo of وجدة.. توقيف 3 أفارقة بتهم الاختطاف والاحتجاز

وجدة.. توقيف 3 أفارقة بتهم الاختطاف والاحتجاز

2021-12-21 / 8:15 مساءً
Photo of نشرة انذارية : تساقطات ثلجية وزخات رعدية غدا الأربعاء

نشرة انذارية : تساقطات ثلجية وزخات رعدية غدا الأربعاء

2021-12-21 / 8:00 مساءً
Photo of الغلوسي : تم تهريب نحو 600 مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار

الغلوسي : تم تهريب نحو 600 مليار درهم من…

2021-12-21 / 7:36 مساءً
Photo of رئيس وكالة الأدوية الأوروبية “لا يعرف” مدى الحاجة للقاح ضد “أوميكرون

رئيس وكالة الأدوية الأوروبية “لا يعرف” مدى الحاجة للقاح…

2021-12-21 / 7:12 مساءً
Photo of 21 قتيلا و2101 جريحا حصيلة حوادث السير ‏خلال الأسبوع الماضي

21 قتيلا و2101 جريحا حصيلة حوادث السير ‏خلال الأسبوع…

2021-12-21 / 7:00 مساءً
Photo of متحور “أوميكرون”.. تسجيل 28 حالة إصابة مؤكدة و46 حالة محتملة بالمملكة

متحور “أوميكرون”.. تسجيل 28 حالة إصابة مؤكدة و46 حالة…

2021-12-21 / 6:55 مساءً
Photo of العلوي تشيد بتفاعل البنك والدعم المالي الذي قدمه للشركات المغربية

العلوي تشيد بتفاعل البنك والدعم المالي الذي قدمه للشركات…

2021-12-21 / 6:28 مساءً
Photo of انتخاب محمد احكان رئيسا لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم

انتخاب محمد احكان رئيسا لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم

2021-12-21 / 6:19 مساءً
Photo of العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بخريبكة

العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بخريبكة

2021-12-21 / 6:12 مساءً

‫2 تعليقات

  1. ترتيب منطقي جدا لا يوجد شيء اسمه حقوق الانسان في المغرب. لا يمكن للمغرب ان يغالط العالم. الامور واضحة٠ الله يهدي ما اخلق!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق