مدريد تستدعي القائم بالأعمال “فريد أولحاج” وتبلغه إحتجاجها على قرار وزارة الصحة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء القائم بالأعمال في سفارة المغرب بالعاصمة مدريد “فريد أولحاج” على خلفية بلاغ وزارة الصحة المغربية الصادر في اوقات متأخرة من ليلة امس الإثنين .

واعتمدت وزارة الصحة المغربية على عدة معطيات إدعت خلالها ان عدم إدراج مطارات إسبانيا ضمن قائمة الدول التي تم الإتفاق عليها كنقاط لعودة المغاربة العالقين، سببه الرئيسي ان المطارات الإسبانية لا تخضع المسافرين إلى الإجراءات الصحية المعمول بها دوليا خلال الجائحة.

كما اضافت وزارة الصحة المغربية أنها كشفت عن عدة حالات مصابة بكوفيد وصلت إلى المطارات المغربية إنطلاقا من إسبانيا ، بل أضافت ان الأمر يتعلق كذلك بالرحلات الخاصة القادمة من الجارة الشمالية والتي تكون بعض المطارات المغربية نقطا للعبور فيها.

هذا وكان مهاجرون مغاربة يقطنون بإسبانيا قد إستغربوا من بلاغ وزارة الصحة الذي إتهم السلطات الإسبانية بعدم الصرامة في مراقبة وتتبع الإجراءات المتعلقة بالفيروس، مضيفين أنهم أنفسهم من يقيمون فوق الأراضي الإسبانية ويلاحظون مدى صرامة تلك الإجراءات عكس وزير الصحة الذي يقيم في المغرب وليست لديه أية فكرة عن ما يجري داخل إسبانيا إحترازات في أوساط السلطات والمواطنين على حد سواء.

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