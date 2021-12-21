الCNSS يطلق خدمة جديدة للاستفادة من التعويضات العائلية و التصريح بتمدرس الأبناء
هبة بريس - الرباط
في إطار تبسيط مساطره و التحسين المستمر لخدماته، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تحت إسم ”TAAWIDATY’’، لتمكين المؤمن لهم من إيداع طلبات الاستفادة من التعويضات العائلية والتصريح بتمدرس أبنائهم عبر البوابة www.macnss.ma
و ذكرت الصندوق في بلاغ له، توصلت هبة بريس بنسخة عنه، أنه على الراغبين في الاستفادة من التعويضات العائلية والمستوفين للشروط القانونية أن يقوموا بإيداع طلباتهم والوثائق اللازمة عبر هذه البوابة دون حاجة للتنقل إلى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وللاطلاع على كيفية استعمال هذه الخدمة الجديدة، يضيف ذات المصدر، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسميwww.cnss.ma ، وكذا صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.
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لضمـان الاجتمـاعي
مـا هـو السبب في تمـاطل وتـأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمتابعـة تنفيـذ قـرار المجلس الإداري لدجنبـر 2019 القاضي بصرف الزيادة في معاشات المتقاعدين ابتداء من ينـاير 2020؟
لقـد تفاجأت فئة عريضـة من المتقاعـدين الذين تتـراوح أعدادهم نصف مليون متقـاعد، بعدم التوصـل بالزيـادة في المعـاش التـي حددهـا الصندوق الوطنـي للضمـان الاجتمـاعي بنسبة 5%، على ألا تقـل عن 100 درهـم شهـريا كحـد أدنى، و220 درهما كحد أقصى على أساس التقـاعد الأقصـى المحـدد في 4200 درهـم من قـبل الصنــدوق.
ووفـق بعض المصـادر ، فإن سبـب هـذا التأخـيـر يعـود إلى تأخـر وزارة الاقتصـاد والمـالية في إصـدار المراسيـم الخـاصة بهـذه الزيادة التـي كــان من المقـرر تطبيـقـها في فاتــح ينــايـر 2020 ، فـي حيـن قـام كـل مـن الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتمـاعي ووزارة الشغـل بإصـدار كـل المراسيـم اللازمــة.، ولكن القــرار بقـي فـي طــي النسيــان ولم ينشــر فـي الجـريـدة الرسميــة ليتـم تنفيــذه ، فمـن المســؤول عــن ذلـك؟