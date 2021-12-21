الCNSS يطلق خدمة جديدة للاستفادة من التعويضات العائلية و التصريح بتمدرس الأبناء

2021-12-21 / 4:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

في إطار تبسيط مساطره و التحسين المستمر لخدماته، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تحت إسم ”TAAWIDATY’’، لتمكين المؤمن لهم من إيداع طلبات الاستفادة من التعويضات العائلية والتصريح بتمدرس أبنائهم عبر البوابة www.macnss.ma

و ذكرت الصندوق في بلاغ له، توصلت هبة بريس بنسخة عنه، أنه على الراغبين في الاستفادة من التعويضات العائلية والمستوفين للشروط القانونية أن يقوموا بإيداع طلباتهم والوثائق اللازمة عبر هذه البوابة دون حاجة للتنقل إلى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وللاطلاع على كيفية استعمال هذه الخدمة الجديدة، يضيف ذات المصدر، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسميwww.cnss.ma ، وكذا صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

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