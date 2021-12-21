عملية التلقيح بالمغرب
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وزارة الصحة: تسجيل ارتفاع طفيف في الإقبال على التلقيح

2021-12-21 / 3:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

ذكرت وزارة الصحة أن الحملة الوطنية للتلقيح، عرفت ارتفاعا طفيفا خلال الأيام القليلة الأخيرة.

وحسب النشرة النصف شهرية للوزارة، فقد بلغت نسبة الملقحين بالجرعة الأولى 67,20 في المائة، ونسبة الملحقين بالجرعة الثانية 62,6 في المائة، ونسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة 6,6 في المائة.

وجددت الوزارة الدعوة لجميع المواطنات والمواطنين بالاستمرار في احترام التدابير الوقائية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي وتهوية الأماكن الضيقة وتعقيم اليدين. بالإضافة الى الانخراط السريع والواسع للكبار والصغار في الحملة الوطنية للتلقيح.

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