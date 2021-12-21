حتى متم أكتوبر.. عائدات السياحة بلغت 28.5 مليار درهم

هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عائدات ‏السياحة تراجعت بنسبة 0.7 بالمائة عند متم شهر أكتوبر الماضي، لتبلغ 28،5 مليار درهم، وذلك بعد تراجعها بناقص 6،1 في المائة شهرا قبل ذلك.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر دجنبر 2021، أن هذه العائدات انخفضت بنسبة 57,4 في المائة، أي 38.5 مليار درهم مقارنة مع مستواها قبل الأزمة.‏

وأضافت أنه بعد ارتفاع ملحوظ بلغ 201.7 برسم الفصل الثالث من 2021، والذي تزامن مع إعادة فتح الحدود الوطنية، حافظت عائدات السياحة على توجهها الإيجابي خلال شهر أكتوبر 2021، مسجلة زيادة قدرها 58،5 بالمائة بعد تراجع قدره 65.2 سنة قبل ذلك.

وأشارت المديرية إلى أنه خلال الفترة ما بين شهري يونيو وأكتوبر 2021، ارتفعت عائدات السياحة لتصل إلى 21.1 مليار درهم، بعد 8.9 مليار و38.5 مليار على التوالي خلال الفترة نفسها من 2020 و2019.

وحسب المصدر نفسه، فإن هذا التحسن يتماشى مع الزيادة في عدد السياح الوافدين خلال الفصل الثالث من سنة 2021، الذي انتقل من 716،9 بالمائة إلى ما يقرب من مليوني سائح، 30 بالمائة منهم من السياح الأجانب، بعد 242 ألف سائح سنة قبل ذلك.

‏وفي ما يخص ليالي المبيت، فقد بلغت نحو أربعة ملايين، منها 30 بالمائة لغير المقيمين، بعد 1.4 مليون ليلة مبيت المسجلة خلال الفصل الثالث من سنة 2020، بزيادة قدرها 183،9 بالمائة.

ونتيجة لذلك، وبعد تطور سلبي منذ بداية وباء (كوفيد-19)، عاد عدد السياح الوافدين وليالي المبيت إلى النمو في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، مسجلا ارتفاعا مقارنة مع السنة السابقة، على التوالي، بنسبة من 27،1 بالمائة ليصل 2.8 مليون و12 بالمائة ليبلغ 6.6 مليون.

وفي المقابل، تضيف المديرية، “هذه الدينامية ستتأثر بتعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب”، التي دخلت حيز التنفيذ في 29 نونبر المنصرم، وذلك بهدف حماية الساكنة من “أوميكرون”، المتحور الجديد “شديد الانتشار” لجائحة (كوفيد-19).

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