صورة تعبيرية

حتى متم أكتوبر.. عائدات السياحة بلغت 28.5 مليار درهم

2021-12-21 / 2:53 مساءً
0
هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عائدات ‏السياحة تراجعت بنسبة 0.7 بالمائة عند متم شهر أكتوبر الماضي، لتبلغ 28،5 مليار درهم، وذلك بعد تراجعها بناقص 6،1 في المائة شهرا قبل ذلك.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر دجنبر 2021، أن هذه العائدات انخفضت بنسبة 57,4 في المائة، أي 38.5 مليار درهم مقارنة مع مستواها قبل الأزمة.‏

وأضافت أنه بعد ارتفاع ملحوظ بلغ 201.7 برسم الفصل الثالث من 2021، والذي تزامن مع إعادة فتح الحدود الوطنية، حافظت عائدات السياحة على توجهها الإيجابي خلال شهر أكتوبر 2021، مسجلة زيادة قدرها 58،5 بالمائة بعد تراجع قدره 65.2 سنة قبل ذلك.

وأشارت المديرية إلى أنه خلال الفترة ما بين شهري يونيو وأكتوبر 2021، ارتفعت عائدات السياحة لتصل إلى 21.1 مليار درهم، بعد 8.9 مليار و38.5 مليار على التوالي خلال الفترة نفسها من 2020 و2019.

وحسب المصدر نفسه، فإن هذا التحسن يتماشى مع الزيادة في عدد السياح الوافدين خلال الفصل الثالث من سنة 2021، الذي انتقل من 716،9 بالمائة إلى ما يقرب من مليوني سائح، 30 بالمائة منهم من السياح الأجانب، بعد 242 ألف سائح سنة قبل ذلك.

‏وفي ما يخص ليالي المبيت، فقد بلغت نحو أربعة ملايين، منها 30 بالمائة لغير المقيمين، بعد 1.4 مليون ليلة مبيت المسجلة خلال الفصل الثالث من سنة 2020، بزيادة قدرها 183،9 بالمائة.

ونتيجة لذلك، وبعد تطور سلبي منذ بداية وباء (كوفيد-19)، عاد عدد السياح الوافدين وليالي المبيت إلى النمو في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، مسجلا ارتفاعا مقارنة مع السنة السابقة، على التوالي، بنسبة من 27،1 بالمائة ليصل 2.8 مليون و12 بالمائة ليبلغ 6.6 مليون.

وفي المقابل، تضيف المديرية، “هذه الدينامية ستتأثر بتعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب”، التي دخلت حيز التنفيذ في 29 نونبر المنصرم، وذلك بهدف حماية الساكنة من “أوميكرون”، المتحور الجديد “شديد الانتشار” لجائحة (كوفيد-19).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير: مجلس جهة سوس ماسة يحدد خارطة طريق ويحرك ملفات تنفيذ المشاريع

أكادير: مجلس جهة سوس ماسة يحدد خارطة طريق ويحرك…

2021-12-21 / 11:24 صباحًا
Photo of فايننشال تايمز: هكذا يتوسع المغرب استثماريا عبر بنوكه في إفريقيا

فايننشال تايمز: هكذا يتوسع المغرب استثماريا عبر بنوكه في…

2021-12-21 / 10:02 صباحًا
Photo of وزارة مزور: إيداع 14.451 طلبا جديدا للعلامات التجارية خلال 10 أشهر

وزارة مزور: إيداع 14.451 طلبا جديدا للعلامات التجارية خلال…

2021-12-20 / 1:22 مساءً
Photo of خبير اقتصادي ..اغلاق الحدود سيفاقم العجز في ميزانية الدولة

خبير اقتصادي ..اغلاق الحدود سيفاقم العجز في ميزانية الدولة

2021-12-19 / 9:26 صباحًا
Photo of البنك الإفريقي يقرض المغرب 70 مليون يورو

البنك الإفريقي يقرض المغرب 70 مليون يورو

2021-12-18 / 10:00 مساءً
Photo of الوزير مزور يدعو إلى الاستثمار الجيد في هيكلة قطاع الصناعة الجلدية

الوزير مزور يدعو إلى الاستثمار الجيد في هيكلة قطاع…

2021-12-17 / 4:50 مساءً
Photo of مستثمرو الدار البيضاء سطات يستحوذون على ثلثي أسهم مجموعة TGCC

مستثمرو الدار البيضاء سطات يستحوذون على ثلثي أسهم مجموعة…

2021-12-17 / 10:55 صباحًا
Photo of كورونا.. الكونفدرالية الوطنية للسياحة تدعو إلى “ميثاق مسؤول جديد”

كورونا.. الكونفدرالية الوطنية للسياحة تدعو إلى “ميثاق مسؤول جديد”

2021-12-17 / 7:30 صباحًا
Photo of المغرب يتسلم أنظمة دفاعية اسرائيلية مضادة للطائرات العسكرية المسيرة

المغرب يتسلم أنظمة دفاعية اسرائيلية مضادة للطائرات العسكرية المسيرة

2021-12-16 / 6:08 مساءً
Photo of عجز الميزانية بالمغرب يبلغ 63.4 مليار درهم

عجز الميزانية بالمغرب يبلغ 63.4 مليار درهم

2021-12-16 / 2:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق