أكادير : المحامون يخوضون إحتجاج ضد فرض جواز التلقيح وسط حضور أمني

2021-12-21 / 2:14 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

سادت صباح اليوم الثلاثاء 21 دجنبر الجاري ، أجواء من التوثر والاحتقان بعدد من محاكم أكادير كلميم لعيون، انطلقت شرارتها مند يوم أمس الإثنين 20 دجنبر الجاري، تاريخ تنفيذ قرار وزارة العدل بضرورة التوفر على جواز التلقيح لولوج المحاكم، وما اعقبه من عملية منع المحامين من ولوج هذه المؤسسات القضائية .

ودخل المحامون المنتمون لهيئة أكادير وكلميم والعيون، في وقفة إحتجاجية صباح اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف، رافعين شعارات رافضة للقرار، بعد إجتماع عاجل دعا له مكتب الهيئة.

وفي سياق متصل، أكد مصدر من هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون بأنه تم منع الأساتذة المحامين من ولوج كل من المحكمة التجارية بأكادير والمحكمة الإدارية بالمدينة نفسها، بالإضافة إلى تسجيل منع المحامين والمحاميات من ولوج قاعات المحاكم بمحكمة كلميم، بسبب عدم إدلائهم بجواز التلقيح.

ولفت ذات المصدر إلى رجال الأمن رفقة القوات المساعدة يقفون على تطبيق قرار منع المحامين والمرتفقين غير الحاملين للجواز من ولوج محاكم مدينة أكادير.

يذكر أن وزير العدل والحريات والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، كانوا قد أصدروا قرار مشترك يقضي بفرض جواز التلقيح على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداء من اليوم 20 دجنبر الجاري.

وتفاعلا مع هذا القرار، أعلنت نقابة المحامين بالمغرب رفضها التام لهذا الإجراء جملة وتفصيلا، داعية الجهات المسؤولة إلى التراجع عنه.

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تعليق واحد

  1. يا للعجب…..أهل القانون ينادو ن بعدم تطبيق القانون….إذا قبل طلبهم , ماذا سيكون موقف كل المغاربة الذين يطبق عليهم هذا القانون ؟؟؟؟

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