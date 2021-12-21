“محمد” أكثر الأسماء شيوعا في إسرائيل خلال سنة 2020

هبة بريس - وكالات

كشف تقرير رسمي، اليوم الثلاثاء، أن الاسم الأكثر شيوعا للأولاد في إسرائيل في عام 2020، هو “محمد” وللفتيات “مايا”، بفارق ضئيل عن اسمي “مريم” و”تمار”.

جاء ذلك وفقا لتقرير خاص للمكتب المركزي للإحصاء (حكومي) حول الأسماء الأكثر شيوعا في إسرائيل العام الماضي، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وخلال العام ذاته، أطلق على 2,393 إسرائيليا مسلما من فلسطيني 48 اسم محمد بنسبة 12% من إجمالي المواليد، تلاه أحمد بـ 777 بنسبة 4.1%.

فيما كان الاسم “ديفيد (داود)” هو الأكثر انتشارا بين المواليد اليهود، يليه لافي، وآرييل، ويوسف، ونوعم، وأوري، ورفائيل، وآري، وموشيه، ويهودا.

وتظهر المعطيات أن المعركة على المركز الأول بين الفتيات المولودات في إسرائيل كانت متقاربة للغاية، حيث تم تسمية 1133 فتاة باسم مايا (1107 يهودية و26 مسلمة) و1129 فتاة باسم مريم (721 يهودية و 408 مسلمة) و1116 تمار (جميعهن يهوديات).

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6