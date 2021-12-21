ظهر في فيديو يسرق سيدة بالشارع العام.. توقيف شاب بمراكش

هبة بريس - مراكش

بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الاثنين 20 دجنبر الجاري، يظهر فيه شخص يعرّض سيدة للسرقة بالنشل بالشارع العام بمدينة مراكش.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة فيها عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إيداع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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